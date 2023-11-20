В Самарской области в 2024 году пройдет фестиваль "Музыкальное сердце театра"

В 2023 году мероприятие проводили в Кемерове и Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 20 ноября. /ТАСС/. Национальный фестиваль "Музыкальное сердце театра" пройдет в 2024 году в Самарской области. Об этом сообщила на церемонии награждения победителей фестиваля 2023 года министр культуры региона Ирина Калягина, передает корреспондент ТАСС.

"В следующем году фестиваль "Музыкальное сердце театра" пройдет в Самаре, и мы будем рады видеть вас на нашей гостеприимной земле. Постараемся поддерживать планку, которую создал Кузбасс. И я уверена, что мы с такой же прекрасной атмосферой, как здесь, проведем фестиваль", - сказала Калягина.

"Музыкальное сердце театра" - российская национальная премия и фестиваль в области театрального искусства. Проект, фокусирующий внимание исключительно на музыкально-драматических спектаклях, был учрежден по инициативе известных деятелей искусства при поддержке правительства Москвы в 2005 году. Несколько лет назад вручение премии приостанавливали, но в 2021 году после долгого перерыва и премию, и фестиваль представили в новом формате, а место поведения стало меняться. В 2023 году фестиваль проходил с 10 по 20 ноября в двух городах - Кемерове и Новокузнецке - при поддержке Минкультуры России, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Кузбасса. В шорт-лист премии включили 21 спектакль. Помимо основной программы, специальным направлением фестиваля 2023 года станет показ студенческих спектаклей.