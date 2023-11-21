21 ноября, 01:06

В Красноярске Спиваков вместе с Национальным филармоническим оркестром России даст концерт

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Спиваков даст концерт в Красноярске вместе с Национальным филармоническим оркестром России. В последний раз коллектив выступал в городе в 2012 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Красноярской филармонии.

"7 декабря на сцене Большого зала Красноярской филармонии состоится концерт Национального филармонического оркестра России под управлением художественного руководителя и дирижера Владимира Спивакова. Выдающийся коллектив вернется в Красноярск спустя 11 лет - предыдущее выступление оркестра на сцене Большого зала филармонии состоялось в 2012 году. <…> Концерт состоится в рамках программы министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны", - сообщили в филармонии

В Красноярске музыканты оркестра под управлением Спивакова исполнят Симфонию № 4 "Итальянская" Мендельсона и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Шопена. "Солирующую партию исполнит лауреатка международных конкурсов, юная пианистка Шио Окуи. <…> С девяти лет Шио приглашали на международные музыкальные фестивали, она выступала в Мариинском театре, Большом театре, Louis Vuitton Foundation в Париже, Национальной аудитории в Мадриде и на многих других площадках. В Красноярске солистка выступит впервые", - пояснили в пресс-службе.

Национальный филармонический оркестр России был учрежден по поручению президента России в 2003 году и объединил представителей оркестровой элиты и молодых музыкантов. 

Теги:
РоссияСпиваков, Владимир ТеодоровичКрасноярский край
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