В Австрии Sotheby's выставил на продажу замок, связанный с "Реквиемом" Моцарта

Поместье оценивали в $13,1 млн

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Замок Ступпах в Нижней Австрии, в котором, как утверждают эксперты, уже после смерти Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791) была завершена работа над неоконченным композитором "Реквиемом", выставлен на продажу торговым домом Sotheby's. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

Замок с 50 комнатами, построенный в 1130 году, принадлежал в то время графу Францу фон Вальзеггу, который, по версии музыковедов, и заказал траурную заупокойную мессу Моцарту для исполнения в память о своей супруге Анне фон Фламберг, умершей в феврале 1791 года. "Реквием" является одним из наиболее известных произведений Моцарта и рассматривается как одно из важнейших его творений. По свидетельству окружающих, Моцарт продолжал работу над ним, вплоть до своей смерти 5 декабря.

Ранее обширное поместье было оценено в $13,1 млн.