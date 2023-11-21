СМИ: Бэнкси раскрыл свое имя еще в 2003 году

Би-би-си опубликовала фрагмент интервью, где корреспондент спросил у художника, может ли он называть его Роберт Бэнкс, на что тот ответил: "Робби"

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Британский уличный художник Бэнкси, который тщательно скрывает свое имя, на самом деле раскрыл его еще в 2003 году. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Она опубликовала фрагмент интервью, которое 20 лет назад взял у художника корреспондент Би-би-си Найджел Ренч. Он спросил у собеседника, может ли он называть его Роберт Бэнкс, на что тот ответил: "Робби". Интервью было приурочено к выставке художника под названием Turf War, которая открывалась на востоке Лондона. Однако фраза не вошла в итоговую передачу, а Ренч обнаружил ее лишь сейчас на минидиске у себя дома.

В интервью Бэнкси также выступает в защиту вандализма как формы искусства. "Это более быстрый способ, чтобы изложить свое мнение, верно? Точно также моя мама каждое воскресенье готовила жаркое и каждое воскресенье она говорила: "У меня уходит часы, чтобы приготовить его, и несколько минут на то, чтобы съесть его". А сейчас она делает себе еду в микроволновке и кажется куда более счастливой. Я на самом деле применяю этот подход к искусству", - сказал Бэнкси.

Долгие годы ему удавалось сохранять в тайне свою личность. Никто, кроме его ближайших помощников, не знал, как Бэнкси выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити появляется с закрытым лицом.

Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия властей или самые злободневные темы вроде пандемии COVID-19, принесли ему всемирную известность, а цены на его работы продолжают стремительно расти. В октябре 2021 года рисунок Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер, ушел с молотка в Лондоне за рекордные для работ уличного художника £18,6 млн ($25,4 млн по курсу на тот момент).

В 2018 году в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца - с 2 июня по 2 сентября - ее посетили более 300 тыс. человек. Однако сам художник заявил, что не имеет отношения ни к этой выставке, а также к подобным экспозициям в других странах. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".