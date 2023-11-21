21 ноября, 17:57

В музее под Калугой проведут видеолекторий о матери полководца Георгия Жукова

Зрителям, в частности, представят фотоснимки Устиньи Артемьевны

КАЛУГА, 21 ноября. /ТАСС/. Видеолекторий "Мама полководца" впервые покажут 26 ноября в филиале Музея Победы в Жукове Калужской области, гости узнают о судьбе матери Георгия Константиновича Жукова - Устиньи Артемьевны, уроженки Калужской области, а также о детстве полководца, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В Калужском филиале Музея Победы - "Музее Г. К. Жукова" впервые состоится видеолекторий, посвященный Дню матери, на нем расскажут о матери Георгия Константиновича Жукова - Устинье Артемьевне. Зрители узнают о судьбе женщины, воспитавшей прославленного военачальника", - рассказали в пресс-службе.

Во время лекции представят фотоснимки матери Жукова, кадры ее с детьми. Гости узнают о ее биографии и по современным меркам нелегкой судьбе: она много работала, была физически сильна, приходилось трудиться сразу после рождения детей, поэтому у нее было мало времени на их воспитание. Она с детства прививала детям любовь к труду, в шесть лет Жуков уже шел в поле работать с родителями. Когда дети выросли, а Жуков стал военачальником, он всегда заботился о ней, а в годы войны, за шесть часов до того, как немцы зашли в деревню, вывез оттуда мать. 

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