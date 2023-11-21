В Петербурге открылась фотовыставка "Жизнь на линии сопротивления" об СВО

Автор работ выступил журналист Сергей Компанийченко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка "Жизнь на линии сопротивления" о боевой работе участников СВО открылась в Доме журналиста. Автор фотографий - журналист из Петербурга Сергей Компанийченко, принявший участие в благотворительной поездке с гуманитарной помощью на новые территории России.

"Мы общались с солдатами, которые рождены на луганской земле. Они защищают свою родную землю от нацистов. Это суровая история. Я сам украинец и мне тем более больно было на все это смотреть. Но, общаясь с этими ребятами, я вернулся с убеждением, что они ни на шаг не уступят своей территории. Нет никаких сомнений в том, что земля эта будет защищена, отвоевана, и каждый из них готов идти до конца. Это настроение бойцов меня впечатлило", - сказал фотожурналист на открытии выставки.

Пунктами назначения в этой поездке были Лисичанск, Счастье, Попасная, Донецк, Мариуполь, Дебальцево, Енакиево.

На одной из фотографий запечатлен момент передачи бойцам иконы "Куликовская битва" с мощами святых Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. Снимки передают жизнь солдат в полку, расположенном на линии боевого соприкосновения. Представленные работы показывают военный быт и атмосферу, которая царит на новых территориях России. Благотворительная поездка была организована депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Новиковым.