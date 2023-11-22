22 ноября, 03:08

В Каракасе открылась выставка портретов ветеранов ВОВ

Автором черно-белых картин является российский художник Геннадий Добров

КАРАКАС, 22 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Выставка российского художника Геннадия Доброва "Автографы войны", на которой представлены выполненные в черно-белом стиле портреты ветеранов Великой Отечественной войны, открылась во вторник в Галерее национального искусства Венесуэлы в Каракасе. 

"Сегодня мы представляем особую выставку "Автографы войны" русского художника Доброва, чьи работы со всей наглядностью демонстрируют росчерк, который война оставляет на душах и телах тех, кто с ней соприкоснулся", - отметил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров на открытии экспозиции. Он выразил признательность Министерству культуры Венесуэлы за помощь в организации выставки и включение в экспозицию венесуэльских газет времен Второй мировой войны. "Такие выставки очень нужны и важны, особенно в свете сегодняшних событий в мире", - подчеркнул российский дипломат.

"Главное в этой экспозиции не эстетика и не история искусства. Эта экспозиция показывает нам, откуда мы пришли и, к сожалению, куда мы снова возвращаемся", - заявил министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас. Он указал на своевременность этой выставки в то время, "когда предпринимаются попытки стереть и переписать историю, придать забвению почти 30 млн граждан Советского Союза, которые пожертвовали своей жизнью в Великую Отечественную войну". "Эти автографы, которые оставил нам русский художник для размышления, служат для того, чтобы "человечество стало гуманным" как к этому призывал венесуэльский певец Али Примера", - подчеркнул Вильегас.

"Мы хотели открыть эту экспозицию без привязки к происходящим событиям, к сожалению, этого не удалось сделать, потому что эти ужасы вновь проявились на планете", - указал министр в беседе с корреспондентом ТАСС. "Конкретно нас поражает происходящее в Палестине, и представленные на выставке работы отражают эту боль", - отметил министр. "Ты начинаешь размышлять над жертвами советского народа и над тем, что эти жертвы не привели к международному порядку, который не позволил бы повторения таких трагедий", - считает Вильегас. "Возрождение нацизма подтверждает поражение этого международного порядка", - добавил он.

"Сегодня вновь возродились господство, расизм, неонацизм и, к сожалению, сионизм", - указал министр. "Эта выставка служит нам как зеркало, чтобы смотреть на него, повышая сознательность, и не допустить повторения ужасных сторон истории", - указал Вильегас.

С выставкой российского художника Геннадия Доброва, организованной при содействии посольства РФ в Венесуэле и Россотрудничества, уже смогли ознакомиться жители венесуэльских городов Баркисимето, Валенсии, Маракай, Лос-Текес и Мерида. 

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