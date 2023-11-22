Умер актер Александр Крыжановский, игравший в "Битве за Севастополь"

Ему было 66 лет

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Украинский актер театра и кино Александр Крыжановский, известный по сериалу "Возвращение Мухтара", фильму "Битва за Севастополь" и другим работам, умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает украинское издание "Главком" со ссылкой на сына актера.

Отмечается, что причиной смерти стал инфаркт.

Крыжановский с конца 90-х занимал должность режиссера и художественного руководителя Нового драматического театра на Печерске в Киеве. До 1986 года работал актером Киевского театра эстрады и параллельно преподавал актерское мастерство в Киевском государственном институте театрального искусства. Затем перешел в труппу Молодого театра, потом, до 1998 года, был актером Театра на Подоле.

Известен также по ролям в кино. Играл в российском сериале "Возвращение Мухтара" (2003), российско-украинских картинах "Битва за Севастополь" (2015, в украинском прокате "Несокрушимая") и "По законам военного времени" (2016-2022), украинских проектах "Нюхач-2" (2015) и "Швабра" (2019). В 2018 году получил звание заслуженного артиста Украины.