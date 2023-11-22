22 ноября, 10:37

Умер актер Александр Крыжановский, игравший в "Битве за Севастополь"

Ему было 66 лет

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Украинский актер театра и кино Александр Крыжановский, известный по сериалу "Возвращение Мухтара", фильму "Битва за Севастополь" и другим работам, умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает украинское издание "Главком" со ссылкой на сына актера.

Отмечается, что причиной смерти стал инфаркт.

Крыжановский с конца 90-х занимал должность режиссера и художественного руководителя Нового драматического театра на Печерске в Киеве. До 1986 года работал актером Киевского театра эстрады и параллельно преподавал актерское мастерство в Киевском государственном институте театрального искусства. Затем перешел в труппу Молодого театра, потом, до 1998 года, был актером Театра на Подоле.

Известен также по ролям в кино. Играл в российском сериале "Возвращение Мухтара" (2003), российско-украинских картинах "Битва за Севастополь" (2015, в украинском прокате "Несокрушимая") и "По законам военного времени" (2016-2022), украинских проектах "Нюхач-2" (2015) и "Швабра" (2019). В 2018 году получил звание заслуженного артиста Украины. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация