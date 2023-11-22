Директор ГИМ заявил, что передачу Украине скифского золота нельзя оценить положительно

Это негативно отразится на самой системе межмузейного обмена, считает Алексей Левыкин

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Предстоящая передача Украине коллекции скифского золота не может быть оценена позитивно и негативно отразится на самой системе межмузейного обмена. Такое мнение высказал директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

"Это событие никак положительно оценивать нельзя, оно негативно, потому что весь межмузейный обмен всегда базировался на доверии друг другу. И каждая сторона подписывает договор, где вписано было, что принимающая страна дает гарантию о возврате экспонатов в музей, это всегда неукоснительно выполнялось", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По мнению Левыкина, в данном случае это прецедент того, что договор может быть "не выполнен, что очень негативно вообще может отразиться на межмузейном обмене".

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что договорилось с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче Киеву экспонировавшейся в Нидерландах коллекции скифского золота.

В июне этого года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с ТАСС назвал данное решение неправовым, так как скифское золото по всем законам принадлежит крымским музеям.