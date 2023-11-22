Большой театр покажет в Минске 22-26 ноября "Царскую невесту" и "Ивана Грозного"

Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин отметил, что при выборе балета опирались на то, что не показывают в Большом театре Белоруссии

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Большой театр открыл гастроли в Минске, в ходе которых жители белорусской столицы 22-23 ноября смогут посмотреть оперу "Царская невеста", а 25-26 ноября - балет "Иван Грозный". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Перед открытием гастролей генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин подчеркнул в беседе с журналистами важность проведения подобных мероприятий. "Сегодня в силу определенных обстоятельств очень сузились рамки возможностей выезда нашего коллектива за границу, - сказал он. - Если раньше мы отказывались от гастролей, потому что их было такое количество, что мы не могли этого сделать, то сегодня эти рамки очень сузились. Всякие гастроли чрезвычайно важны, потому что это другой воздух, другой зритель, другое восприятие. Очень важно все это ощущать".

Урин отметил, что в Минске покажут "спектакли, которые входят в золотой фонд Большого театра". "Конечно, хотелось, чтобы были русские названия", - добавил он, но при этом отметил, что какого-либо особого смысла подбор спектаклей для показа не несет. "Это спектакли, которые идут в репертуаре театра и не делались специально. Поэтому я не стал бы здесь говорить о каких-то смыслах", - указал он.

Особенно директор Большого театра остановился на процессе выбора балета. "Когда мы выбирали балет, то важно было привезти не "Лебединое озеро", не "Жизель", не "Баядерку", не "Щелкунчик", а то, что есть эксклюзивно в Большом театре и нет в Большом театре Белоруссии. И тогда мы остановились на "Иване Грозном", эксклюзивном авторском спектакле великого Юрия Григоровича".