Треки музыкального лейбла "Таврида. Арт" за год собрали 25 млн прослушиваний

С декабря 2023 года музыка резидентов будет звучать при посадке пассажиров в поездах ТК "Гранд сервис экспресс", следующих в Крым и из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Альбомы и синглы, опубликованные на стриминговых сервисах под лейблом "Таврида. Арт", собрали более 25 млн прослушиваний за год существования лейбла, сообщается на сайте арт-кластера "Таврида".

"За год плодотворной работы и сотворчества молодых артистов разных жанров и экспертов "Тавриды" лейблу удалось достичь внушительных результатов. Альбомы и синглы, размещенные лейблом, набрали уже более 25 млн прослушиваний на стриминговых сервисах. Музыка молодых артистов, поддерживаемых лейблом "Таврида. Арт", звучит на популярных радиостанциях и телеканалах, а с декабря 2023 года музыка резидентов "Таврида. Арт" будет звучать при посадке пассажиров в поездах ТК "Гранд сервис экспресс", следующих в Крым и из Крыма", - говорится в сообщении.

Музыкальный лейбл "Таврида. Арт" создали в ноябре 2022 года из-за ухода западных продюсерских центров с музыкального рынка России, который оставил молодых артистов без поддержки и ротаций. На площадках лейбла выходят композиции разных направлений, стилей и жанров. Помимо поп-музыки молодых "Таврида. Арт" выпустила композиции классической музыки, созданные участниками программы "Академия Юрия Башмета" в академии "Меганом", альбом авторской и необардовской песни, а также аудиоальманах, посвященный 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского.

Об арт-кластере

"Таврида. Арт" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина "Таврида" преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт. В конце мая на ее базе была открыта академия творческих индустрий "Меганом", где созданы современные творческие пространства для архитекторов, музыкантов, художников и дизайнеров, режиссеров, литераторов и представителей других творческих профессий.