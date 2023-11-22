Президентский фонд культурных инициатив начнет прием заявок на новый конкурс 11 января

Заявочная кампания продлится до 20 февраля

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) начнет принимать заявки на второй грантовый конкурс 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий 11 января. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"В конце декабря этого года мы подведем итоги первого грантового конкурса 2024 года. И почти сразу же начнем новый. Это отличная возможность для команд, которые пока что не получили поддержку, в новогодние праздники и в период заявочной кампании доработать свои проекты и повторно подать их в фонд", - привели в пресс-службе слова гендиректора ПФКИ Романа Карманова.

Заявочная кампания продлится до 20 февраля. Свои идеи могут представить негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели. На сайте фонда и в его соцсетях выложены материалы для подготовки заявки. "Всем участникам конкурса рекомендуется начать заполнение тестовой заявки на сайте фонда. Это позволит проработать ее отдельные блоки до официального старта отбора", - добавили в пресс-службе.

"За два с половиной года работы фонда мы видели разные проекты, с отличными друг от друга финансовыми запросами и концепциями - от съемок документальных фильмов до открытия школ народного творчества, от создания в регионах креативных резиденций разной направленности до крупных гастрольных проектов - театральных и концертных. Все больше проектов подаются от новых российских регионов, и мы с командой будем рады, если во втором конкурсе 2024 года их будет еще больше", - отметил Карманов.

На сайте фонда к старту нового конкурса личные кабинеты зарегистрировали свыше 135 тыс. команд. По результатам 10 завершенных конкурсов ПФКИ поддержал 6 319 проектов на общую сумму 21,5 млрд рублей.