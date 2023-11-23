Театр на Таганке представит премьеру спектакля "Мой бедный Марат"

Показы пройдут 23 и 24 ноября на Сцене на Факельном

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Мой бедный Марат", поставленного по мотивам пьесы Алексея Арбузова, состоится в Театре на Таганке, сообщили в пресс-службе театра.

"Мне кажется, во время войны люди сильнее чувствовали друг друга", - сказал ТАСС перед премьерой режиссер спектакля Эдгар Закарян. Он отметил, что такие тяжелые испытания делают людей сплоченнее, люди острее чувствуют друг друга. Спектакль, по словам режиссера, получился чувственный, а основной темой стала любовь.

Спектакль вошел в репертуар Театра на Таганке из режиссерской лаборатории проекта "Ликбез". В постановке заняты Максим Михалев, Иван Лоскутов, Анастасия Лазукина.

Артисты рассказали ТАСС, что в спектакле поднимаются темы любви и дружбы, сострадания и милосердия. "Лучик солнца, добра можно у нас здесь найти", - отметил Максим Михалев, который играет Марата. Он признался, что мягче своего персонажа в силу многих причин. "И время другое, и детство было другое, на мою долю не выпало так много суровых испытаний", - пояснил актер.

Иван Лоскутов сообщил, что примерял на себя роль Леонидика еще в театральном институте. "Я очень хотел это когда-либо сыграть. Спустя 13 лет я это сыграл. Какая-то его ранимость мне очень сильно присуща при том, что я могу прикрываться неким юмором порой, иронией, сатирой, но мне близка эта его трогательность", - добавил актер. По его словам, Леонидик смотрит на мир широко открытыми глазами и взрослеет в течение спектакля. Лоскутов отметил, что постановка содержит посыл к зрителям не бояться быть счастливыми, любить и совершать сильные поступки.

В образе Лики на сцену выходит Анастасия Лазукина. Актриса уверена, что спектакль в первую очередь обращен к молодежи. "Твердости в единственной любви в жизни, мне кажется, в наше время очень не хватает", - отметила она. Лазукина добавила, что Лика ей очень созвучна по характеру. Премьерные показы пройдут 23 и 24 ноября на Сцене на Факельном.