Министры культуры Монголии и РФ обсудили возвращение монгольских артефактов из Эрмитажа

В рамках государственной программы "Культурное наследие Монголии" ведутся поиск и создание копий памятников исторического и культурного наследия страны по всему миру

УЛАН-БАТОР, 23 ноября. /ТАСС/. Министр культуры Монголии Чинбатын Номин обсудила со своей российской коллегой Ольгой Любимовой возможность возвращения хранящихся в Эрмитаже монгольских исторических артефактов, найденных советскими археологами. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры страны.

"Чинбатын Номин в Санкт-Петербурге обсудила с министром культуры РФ Ольгой Любимовой вопросы возвращения исторических артефактов, найденных экспедицией под руководством советского археолога Петра Козлова в могильниках горы Ноин-Ула в 1924-1925 годы", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, в рамках государственной программы "Культурное наследие Монголии" ведутся поиск и создание копий памятников исторического и культурного наследия страны по всему миру. Особое место в этой программе занимает РФ, где в музеях хранится множество монгольских исторических артефактов и документов. "В этом контексте министры культуры Монголии и России обсудили сотрудничество по возвращению в Монголию артефактов из Ноин-Ула, хранящихся в Эрмитаже, а также их экспонирование в монгольских музеях и получение копий сохранившихся экспонатов", - отметили в главном культурном ведомстве страны.

Раскопки погребальных курганов в горах Ноин-Ула на севере Монголии, проведенные с 1924-1925 годы экспедицией под руководством советского ученого Петра Козлова, считаются одними из важнейших археологических открытий первой половины XX века. В ходе полевых изысканий советские ученые нашли несколько тысяч уникальных древних артефактов хуннской эпохи. В настоящее время большая часть находок хранится в фондах отдела Востока Государственного Эрмитажа и частично в Национальном музее Монголии.