Библиотека Гоголя в Петербурге открыла выставку зинов к своему 105-летию

Библиотека также подготовила праздничную программу под названием "Петербургский текст"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Библиотека Гоголя в Петербурге открыла в день своего 105-летия масштабную выставку зинов (малотиражное, самостоятельно опубликованное произведение - прим. ТАСС). Как рассказал ТАСС куратор выставочных проектов библиотеки художник Михаил Курганов, посетители смогут увидеть более 100 работ современных петербургских художников.

"Зин - это независимое печатное издание, некий мини-журнал, который может быть создан самостоятельно, без привлечения больших издательств и вложений. Мы поняли, что нужно больше рассказать о такой форме художественного высказывания, поэтому сегодня представляем более 100 работ от современных петербургских художников", - рассказах Курганов.

По его словам, авторы могли отправить для выставки несколько своих изданий, так как многие занимаются этим профессионально, но есть и издания коллективные, когда над одной книгой работало до 10 человек. Важной особенностью выставки, считает Курганов, является то, что на ней представлены как книги, созданные художником в единственном экземпляре, так и тиражные вещи.

"Мы хотели представить срез современных петербургских авторов. Мы не отталкивались от регалий художников при отборе, так что у нас представлены как начинающие ребята, для которых это, может быть, первая выставка, так и победители всероссийских и международных конкурсов", - добавил Курганов.

Помимо этого, библиотека подготовила праздничную программу под названием "Петербургский текст". Гостей, вплоть до 25 ноября, ждут мероприятия различной направленности, среди которых презентация обновленной концепции журнала "Наш современник", модный показ, открытая фотосессия в интерьерах библиотеки, выступления видных литературоведов, а также творческая встреча с писателем Вадимом Левенталем. Также библиотека представила 10 новых партнерских коллабораций, среди которых в этом году оказалась даже тату-студия.