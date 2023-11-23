23 ноября, 19:14

Более 200 работ современных художников представят на ярмарке "Тупик 20 23" в декабре

Участники были приглашены музеем и отобраны через open call, рассказали в музее АРТ4

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Более 200 работ 47 художников представят на второй ярмарке современного искусства "Тупик 20 23", среди них картины Вовы Перкина, Александра Бродского и художника года по версии Cosmoscow. Об этом сообщили ТАСС в PR-службе музея АРТ4, на площадке которого пройдет событие.

"Это ярмарка нового типа, где каждый художник выступает как независимый автор. Проект с говорящим названием возник в прошлом году, прежде всего, как способ объединить и поддержать молодых авторов на одной площадке", - рассказали в пресс-службе.

Участниками ярмарки стали художники как приглашенные музеем, так и отобранные через open call.

В рамках ярмарки также создана премия АРТ4. Так, у художников есть возможность выиграть один из призов: реализацию персонального выставочного проекта в стенах музея АРТ4 или приобретение работы в коллекцию музея АРТ4.

Ярмарка пройдет с 1 по 3 декабря в музее АРТ4. В прошлом году музей обработал 789 заявок, показал на ярмарке более 200 работ 50 различных художников и провел персональные выставки трех участников ярмарки. В рамках премии АРТ4 музей представил персональные проекты "Край" Димы Филиппова, "Третье переиздание" Саши Шардак и "Мне кажется, все пахнет гарью" Михаила Першко. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация