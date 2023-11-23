Более 200 работ современных художников представят на ярмарке "Тупик 20 23" в декабре

Участники были приглашены музеем и отобраны через open call, рассказали в музее АРТ4

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Более 200 работ 47 художников представят на второй ярмарке современного искусства "Тупик 20 23", среди них картины Вовы Перкина, Александра Бродского и художника года по версии Cosmoscow. Об этом сообщили ТАСС в PR-службе музея АРТ4, на площадке которого пройдет событие.

"Это ярмарка нового типа, где каждый художник выступает как независимый автор. Проект с говорящим названием возник в прошлом году, прежде всего, как способ объединить и поддержать молодых авторов на одной площадке", - рассказали в пресс-службе.

Участниками ярмарки стали художники как приглашенные музеем, так и отобранные через open call.

В рамках ярмарки также создана премия АРТ4. Так, у художников есть возможность выиграть один из призов: реализацию персонального выставочного проекта в стенах музея АРТ4 или приобретение работы в коллекцию музея АРТ4.

Ярмарка пройдет с 1 по 3 декабря в музее АРТ4. В прошлом году музей обработал 789 заявок, показал на ярмарке более 200 работ 50 различных художников и провел персональные выставки трех участников ярмарки. В рамках премии АРТ4 музей представил персональные проекты "Край" Димы Филиппова, "Третье переиздание" Саши Шардак и "Мне кажется, все пахнет гарью" Михаила Першко.