23 ноября, 19:36

В Русском доме в Риме прошел концерт дружбы России и Италии

Двое молодых пианистов из города Аквилы выступили с произведениями Рахманинова

РИМ, 23 ноября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Концерт классической музыки, организованный при участии культурной ассоциации "Аквила - это мы", прошел в Русском доме в Риме в рамках "Концертов дружбы" в знак памяти и благодарности России за помощь Аквиле, пострадавшей от разрушительного землетрясения в 2009 году.

Выступление двух молодых пианистов из этого итальянского города - Алессандры Ди Дженнаро и Микеле Д’Ашенцо - было посвящено 150-летию Сергея Рахманинова (1873-1943) и включило произведения великого русского композитора.

"Концерты дружбы родились как акт благодарности, сегодня концерт пройдет в пятый раз. Если бы не пандемия, он проходил бы уже в седьмой раз, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС вице-президент ассоциации Альфредо Раньери Монтуори. - Мы считаем, что культура - это мост между народами, который должен быть всегда открыт, даже когда политические и идеологические взгляды ужесточают позиции".

Он добавил, что в первые месяцы после начала конфликта на Украине ассоциация выступила против "остракизма в отношении русской культуры". "Если бы не было русской культуры, в международном культурном пространстве была бы огромная черная дыра", - считает Монтуори.

"Нам отрадно, что проект "Концерты дружбы" продолжается и 5-й юбилейный сезон мы открываем именно Рахманиновым", - сказала директор Русского дома Дария Пушкова. Она напомнила, что в этот юбилейный год это не первый концерт в честь 150-летия со дня рождения великого композитора. "Произведения Сергея Рахманинова, как магнит, притягивают итальянскую публику, и каждое мероприятие в честь собирает полный зал в Русском доме в Риме", - добавила она.

Участие в международном культурном форуме в Санкт-Петербурге

Монтуори сообщил, что ассоциация была приглашена на Санкт-Петербургский международный культурный форум. "Мы благодарны правительству Российской Федерации, у нас была возможность заключить соглашения по культурным проектам, в том числе с Российским национальным музеем музыки, - поделился он. - Теперь эти соглашения должны воплотиться в конкретных проектах. Мы бы хотели в 2024 году провести мероприятия с участием музыкантов из Аквилы в России, а также привезти российских исполнителей в Аквилу".

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

После землетрясения в Аквиле прошел саммит Группы восьми, и итальянские власти обратились к мировым лидерам за помощью в восстановлении разрушенных стихией исторических памятников. Россия выбрала дворец в центре Аквилы, а также церковь Святого Григория Великого начала XIV века. От последней осталась лишь алтарная часть. Всего российская сторона выделила 9 млн евро, из которых 7,2 млн пошли на восстановление дворца и 1,8 млн - на церковь. Оба объекта были полностью восстановлены. 

Теги:
ИталияРоссияРахманинов, Сергей Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация