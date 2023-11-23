В Русском доме в Риме прошел концерт дружбы России и Италии

Двое молодых пианистов из города Аквилы выступили с произведениями Рахманинова

РИМ, 23 ноября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Концерт классической музыки, организованный при участии культурной ассоциации "Аквила - это мы", прошел в Русском доме в Риме в рамках "Концертов дружбы" в знак памяти и благодарности России за помощь Аквиле, пострадавшей от разрушительного землетрясения в 2009 году.

Выступление двух молодых пианистов из этого итальянского города - Алессандры Ди Дженнаро и Микеле Д’Ашенцо - было посвящено 150-летию Сергея Рахманинова (1873-1943) и включило произведения великого русского композитора.

"Концерты дружбы родились как акт благодарности, сегодня концерт пройдет в пятый раз. Если бы не пандемия, он проходил бы уже в седьмой раз, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС вице-президент ассоциации Альфредо Раньери Монтуори. - Мы считаем, что культура - это мост между народами, который должен быть всегда открыт, даже когда политические и идеологические взгляды ужесточают позиции".

Он добавил, что в первые месяцы после начала конфликта на Украине ассоциация выступила против "остракизма в отношении русской культуры". "Если бы не было русской культуры, в международном культурном пространстве была бы огромная черная дыра", - считает Монтуори.

"Нам отрадно, что проект "Концерты дружбы" продолжается и 5-й юбилейный сезон мы открываем именно Рахманиновым", - сказала директор Русского дома Дария Пушкова. Она напомнила, что в этот юбилейный год это не первый концерт в честь 150-летия со дня рождения великого композитора. "Произведения Сергея Рахманинова, как магнит, притягивают итальянскую публику, и каждое мероприятие в честь собирает полный зал в Русском доме в Риме", - добавила она.

Участие в международном культурном форуме в Санкт-Петербурге

Монтуори сообщил, что ассоциация была приглашена на Санкт-Петербургский международный культурный форум. "Мы благодарны правительству Российской Федерации, у нас была возможность заключить соглашения по культурным проектам, в том числе с Российским национальным музеем музыки, - поделился он. - Теперь эти соглашения должны воплотиться в конкретных проектах. Мы бы хотели в 2024 году провести мероприятия с участием музыкантов из Аквилы в России, а также привезти российских исполнителей в Аквилу".

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

После землетрясения в Аквиле прошел саммит Группы восьми, и итальянские власти обратились к мировым лидерам за помощью в восстановлении разрушенных стихией исторических памятников. Россия выбрала дворец в центре Аквилы, а также церковь Святого Григория Великого начала XIV века. От последней осталась лишь алтарная часть. Всего российская сторона выделила 9 млн евро, из которых 7,2 млн пошли на восстановление дворца и 1,8 млн - на церковь. Оба объекта были полностью восстановлены.