24 ноября, 08:14

Приморские артисты в марте 2024 года исполнят балет "Спящая красавица" в КНДР

По словам главы региона Олега Кожемяко, в республике билеты на балет будут распространяться бесплатно

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Артисты Приморской сцены Мариинского театра исполнят балет "Спящая красавица" в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) в марте 2024 года. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко перед студентами во время встречи молодежного дискуссионного клуба "Тихоокеанский горизонт" в Дальневосточном федеральном университете.

"Мы едем туда в марте-месяце [следующего года] с нашим балетом. Наши специалисты уже были, посмотрели, возможно ли там разместить все декорации. <…> Тот спектакль, который смотрел председатель <…> Ким Чен Ын, желает посмотреть каждый житель", - сказал Кожемяко.

Он рассказал студентам, что на балет билеты будут распространяться бесплатно.

В середине сентября лидер КНДР Ким Чен Ын впервые после пандемии побывал в России. В частности он посетил и Приморье, где посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. 

Теги:
Кожемяко, Олег НиколаевичКНДРРоссияКим Чен ЫнПриморский край
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