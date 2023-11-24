В Эрмитаже в год 150-летия Николая Рериха планируют открыть международную выставку

Как уточнил директор Музея-института семьи Рерихов Алексей Бондаренко, в создании выставки принимают участие музеи из Монголии, Индии, Азербайджана и других стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Масштабный межмузейный выставочный проект "Твердыня пламенная" откроется в залах Главного штаба Государственного Эрмитажа в 2024 году, в год 150-летия со дня рождения художника, философа и общественного деятеля Николая Рериха, рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор Музея-института семьи Рерихов Алексей Бондаренко.

"Рабочее название выставки - "Твердыня пламенная", экспонаты для нее предоставят многие музеи из России, Монголии, Индии, Азербайджана и других стран. Выставка будет работать с 8 октября 2024 года по 19 января 2025 года", - сказал Бондаренко.

По его словам, основной акцент выставки будет сделан на духовную культуру, которую Рерих отражал в своих трудах, и правам которой всегда предавал особенное значение. Организаторами выставки также выступили Музей Востока, Музей-институт семьи Рерихов и Дом-музей семьи Рерихов в Улан-Баторе. Важность такого подхода при создании выставки о столь многогранной личности также отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Его наследие действительно необъятно - множество разных граней, которые мы постараемся охватить. Это громадная выставка должна объединить очень разные учреждения, ведь мы знаем, как по-разному видят его наследие в разных частях мира. Мы собираемся дать, насколько это возможно, полную музейную картину его наследия", - подчеркнул он.

Николай Рерих (1874-1947), основатель известной династии художников, ученых и мыслителей, написал почти 7 тыс. картин, многие из которых выставлены в музеях и художественных галереях по всему миру. Также стал автором около 30 литературных произведений, в том числе "Алтай - Гималаи: путевой дневник", "Восток - Запад" и "Сердце Азии".