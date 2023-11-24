24 ноября, 15:17

В Нижнем Новгороде открыли выставку о памятнике архитектуры итальянского маньеризма

Георгий Поветкин/ ТАСС
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© Георгий Поветкин/ ТАСС
© Георгий Поветкин/ ТАСС
© Георгий Поветкин/ ТАСС

Куратор выставки Дарья Колпашникова рассказала, что идея проекта возникла во время создания другой выставки - "Названо Вазари. Маньеризм", которая открылась днем ранее в Волго-Вятском филиале музея имени Пушкина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Камерную выставку, посвященную Палаццо Те - одному из главных памятников архитектуры итальянского маньеризма, который был центром светской жизни в Италии раннего Нового времени, открыли в Нижегородском государственном художественном музее, передает корреспондент ТАСС.

"Зрители увидят работы современных художниц Надежды Лихогруд и Евгении Буравлевой, отсылающие к образам знаменитого дворца", - рассказали в музее.

Эти работы напоминают о просторном парке вокруг Палаццо Те и неспешном досуге владельцев дворца - представителей рода Гонзага. Произведения затрагивают тему смены ритма жизни - отказа от сбивчивого стремительного темпа в погоне за целью в пользу созерцания и осознания ценности каждого шага. Также на выставке представлены гравюры художницы XVI века Дианы Скультори из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина, созданные по композиции барельефов Джулио Романо в Палаццо Те. На них изображена процессия всадников.

В музее отметили, что архитектор Джулио Романо (1499-1546), ученик Рафаэля, вдохновленный текстами Овидия, античной историей, мифологией и современными ему реалиями, задумывал Палаццо Те, как изысканный и прихотливый ансамбль декораций.

Куратор выставки Дарья Колпашникова рассказала, что идея проекта возникла во время создания другой нижегородской выставки - "Названо Вазари. Маньеризм", которая открылась днем ранее в Волго-Вятском филиале музея имени Пушкина (Арсенал). "Мы предлагаем нашему зрителю позволить себе ту роскошь, которую мы в наше время не так часто себе разрешаем - долго любоваться небольшими предметами и погружаться в произведения искусства", - сказала Колпашникова.

Автор одной из работ Евгения Буравлева объяснила, что на картине "Осенний день" (2020) изображена женщина на лошади в Компьенском лесу, в котором, по ее словам, забываешь, что тебя окружает, что вокруг тебя происходит. "Эта работа не входит ни в какую серию, это такая вещь, которая существует сама по себе, и <…> еще не высохшая, она была приобретена, поэтому практически нигде не была экспонирована, это ее такое первое появление", - сказала Буравлева. 

Теги:
РоссияНижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
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