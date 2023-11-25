Культурные площадки Москвы подготовили программу к 220-летию Тютчева

Вход на мероприятия свободный

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. "Неделя Тютчева" состоится с 29 ноября по 5 декабря в библиотеках и культурных центрах на юге Москвы. В эти дни пройдут познавательные мероприятия, посвященные жизни и творчеству известного русского поэта XIX века, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В программе - концерты, поэтические вечера, викторины, мастер-классы, экскурсии. Кроме того, в честь юбилея выпустят тысячу единых читательских билетов с портретом Федора Ивановича Тютчева. Их будут оформлять в библиотеках юга Москвы, участвующих в акции", - сказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба департамента культуры Москвы.

Вход на все события свободный. Подробная информация и афиша размещены на официальной интернет-странице проекта.

Программа мероприятий

29 ноября в 16:00 в библиотеке №143 состоится литературный концерт, на котором будет воссоздана атмосфера середины XIX века. Гостей ждут художественное чтение стихов Тютчева, романсы того времени и исторические танцы в исполнении профессиональных танцоров.

Кроме того, 30 ноября в библиотеке №150 прочитают лекцию о жизни и творчестве поэта и расскажут, как раскрыть в себе творческие навыки. Здесь можно будет посмотреть экспозицию, посвященную наследию Тютчева.

Также 1 декабря в 15:00 в библиотеке №149 и 2 декабря в 11:00 на площадке территориальной клубной системы "Орехово" пройдет викторина "Тютчевские строки". Ее участники смогут проверить знания в области русской литературы.

"Одно из самых масштабных мероприятий недели - фестиваль "Тютчев. Эпоха" - начнется в доме культуры "Маяк" 2 декабря в 14:00. Все желающие с помощью современных технологий смогут отправиться в интерактивное путешествие по местам, связанным с жизнью Тютчева. Они побывают в родном селе поэта Овстуг, в подмосковной усадьбе Мураново, посетят памятные адреса Москвы и Санкт-Петербурга, а также Мюнхена, Женевы и Турина, где поэт познакомился со многими европейскими деятелями искусства. В 18:00 начнется большой концерт", - отметили в департаменте культуры.

Библиотека №163 приглашает 3 декабря в 14:00 в литературную гостиную. Посетители узнают о творчестве поэта и значении его произведений, примут участие в конкурсе, смогут послушать и прочитать стихи.

"Завершится программа 5 декабря в 14:00 в библиотеке культурного центра "Москворечье". Здесь прозвучат романсы и поэтические композиции на стихи Тютчева, пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству", - заключили в пресс-службе департамента.