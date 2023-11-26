26 ноября, 18:13

В Нью-Дели выступил фольклорный ансамбль Ladafolk group

Зрителям представили музыкальное шоу под названием "Сангам", что с хинди переводится как "слияние"

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Музыкальное шоу фольклорного вокального ансамбля Ladafolk group прошло в Нью-Дели. Выступление русскоговорящего коллектива в составе артистов из РФ и стран СНГ состоялось при полном зале на сцене Индийского международного центра. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Зрителям было представлено музыкальное шоу под названием "Сангам", что с хинди переводится как "слияние". "В этом музыкальном шоу мы хотели показать слияние двух культур, которое неизбежно происходит в сердце любой русской женщины, живущей в Индии. Помня свои корни, красоту родной природы, песен, она со временем начинает видеть красоту культуры своей новой семьи. И проникается местными традициями, мантрами. Искусство, музыка объединяет души, сердца", - сказала ТАСС руководитель ансамбля, профессиональный хоровой дирижер Ксения Марвари.

Представление состояло из трех частей. В его первом эпизоде - "Источник" - представили русские песни "Калинка-малинка", "Соловушка", "Ой, то не вечер", "Во садочке" и другие. Во второй части были исполнены композиции, в которых сочетались русские песни с индийскими мантрами. Кульминацией стала специально написанная Марвари для проекта композиция "Сангам". В ее основу легли русская молитва "Богородице Дево, радуйся" и индуистская Гаятри мантра.

В заключительном, третьем эпизоде, были исполнены популярные мелодии на разных языках - хинди, русском, английском. Каждое исполнение музыкальных номеров сопровождалась продолжительными аплодисментами.

Сближение культур

"Я слушал русские песни и наслаждался их красотой, а когда зазвучали родные индийские композиции, мое сердце совсем растаяло", - сказал ТАСС один из зрителей, индийский музыкант Вильфин Винсент. Адвокат Адитья Гуха заявил, что "был очень впечатлен выступлением Ladafolk group" и ждет следующего шоу ансамбля. Индийский бизнесмен Джей Нарула отметил, что такие шоу по-настоящему сближают культуры разных стран. "Я вырос в Индии, а учился в России. Моя жена из Краснодара, и для меня русские песни такие же родные, как и мои индийские", - признался он.

Участники коллектива Ladafolk group выступали как волонтеры. Музыкальное шоу было организовано благотворительным трастом Russian house foundation, который занимается проектами по продвижению русской культуры и по поддержке образования детей из малоимущих семей и женщин. 

Теги:
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