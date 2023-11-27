Дни Эрмитажа в Екатеринбурге открыла выставка "Художники уральских заводов"

Экспозиция будет доступна до 17 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Более 100 произведений из частных коллекций и фондов российских музеев, в том числе Государственного Эрмитажа, представили на выставке "Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX - начала XX века" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, передает корреспондент ТАСС. Выставка открыла Дни Эрмитажа в Екатеринбурге.

"Главный "донор", в хорошем смысле, для этой выставки - именно Государственный Эрмитаж, предоставивший очень существенную часть экспонатов", - подчеркнул директор музея Никита Корытин. В экспозицию вошли также предметы искусства из Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачева, Пермской художественной галереи и некоторых екатеринбургских музеев.

Проект знакомит зрителей с разными направлениями деятельности уральских авторов. Например, иконописью Невьянска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга, произведениями частных и императорских камнерезных производств, ювелирных мастерских, предприятий художественного литья из чугуна, фабрики златоустовского украшенного оружия, екатеринбургских фаянсовых фабрик.

На выставке впервые представили подписной эскиз чаши, подаренной русским политическим деятелем Сергеем Витте берлинскому банкиру в благодарность за кредиты, выданные России. Эскиз хранился в фонде Свердловского областного краеведческого музея - чаша изготовлена на екатеринбургской гранильной фабрике. Сейчас он представлен совместно с самой чашей, которую Государственный Эрмитаж приобрел в XXI веке. Познакомиться с экспозицией можно с 29 ноября до 17 марта.

Дни Эрмитажа

"Наша традиция с Екатеринбургом - в Дни Эрмитажа открываются три выставки", - поделился с журналистами генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Основным событием станет выставка "Екатерина I - наследница дел Петра Великого" в "Эрмитаж - Урал" к 300-летию основания Екатеринбурга, здесь представят около 150 экспонатов из жизни Екатерины I и ее окружения из Государственного Эрмитажа - живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и другое. В частности, специально для юбилейного проекта провели сложную реставрацию портрета Екатерины I 1717 года художника Жана-Марка Натье, также Эрмитаж впервые покажет прижизненный портрет Петра I 1711 года художника Яна Купецкого. Кроме того, в "Эрмитаж - Урал" будет представлена картина "Исполиновы горы" Каспара Давида Фридриха на выставке одного шедевра. Увидеть экспозиции можно будет с 29 ноября до 24 марта.

Также жителей и гостей города ждут мастер-классы для реставраторов и лекции экспертов Эрмитажа.

Основные мероприятия празднования 300-летия Екатеринбурга прошли с 12 по 19 августа. Как сообщил глава города, число гостей в 2023 году оказалось рекордным - 1,2 млн. При этом события, приуроченные к празднованию юбилея, будут продолжаться в течение всего года.