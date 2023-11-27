На Тверском бульваре в Москве открылась выставка "Архитектура света"

На фотографиях представлены элементы освещения, размещенные на станциях московского метро

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Комитет по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) представил выставку "Архитектура света", вдохновленную проектом художницы современного искусства Александры Слон. На фотографиях представлены элементы освещения, размещенные на станциях московского метро, сообщили в пресс-службе комитета.

Работы можно увидеть на Тверском бульваре с 27 ноября по 10 декабря включительно. Экспозиция в открытом доступе.

"Освещение станций метро имеет не только важное функциональное значение, обеспечивающее безопасность движения и комфорт пассажиров, но и несет в себе целую эстетику, нередко являясь основным архитектурно-художественным элементом. Потолочные светильники столичной подземки - это отдельный вид искусства, через которое читается богатая история города, дух старого метрополитена и ультрасовременная урбанистическая архитектура. Наша фотовыставка проводит некий временной экскурс, наглядно демонстрируя роль осветительных приборов в создании уникального облика каждой станции", - отметила Москомархитектуры Юлиана Княжевская, слова которой приводит пресс-служба.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов добавил, что выставка имеет глубокий смысл, акцентируя внимание на одном элементе, демонстрирует, как из малого рождается целое, а каждый проект - это удивительная синергия тысячи элементов.

"Московский метрополитен известен и любим во всем мире благодаря своей архитектуре. Уникальный облик каждой станции складывается из множества деталей, в том числе, из элементов освещения. Они по праву могут считаться отдельными произведениями искусства - дизайн каждого светильника разрабатывается под конкретную станцию и является ее неотъемлемой частью. Отмечу, что в современных проектах эта традиция сохраняется, технологии ушли далеко вперед и позволяют воплощать в жизнь смелые и яркие идеи", - сказал он.

Как резюмировали в пресс-службе, освещение является важнейшим элементом любой станции, оно дополняет и подчеркивает архитектурные особенности, обеспечивает безопасность пассажиров. "За счет геометрии света и тени автор передает неуловимое, но заманчивое состояние спокойствия и невозмутимости, в полной мере раскрывая красоту Московского метрополитена", - заключили в ведомстве.