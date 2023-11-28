Новый театр представит премьеру спектакля "Мария Ватутина. Письмо поверх письма"

Режиссером постановки выступил Сергей Глазков

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Мария Ватутина. Письмо поверх письма" состоится в Новом театре в рамках проекта "Поэзия.doc.", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Спектакль Нового театра - не поэтический вечер, не творческая встреча и не выступление поэта "у памятника Маяковского". Это художественное высказывание, драматическое произведение, в котором поэт - герой, персонаж, характер", - говорится в сообщении.

Автором пьесы выступил Алексей Зензинов, режиссером-постановщиком - Сергей Глазков, художником-постановщиком - Алиса Меликова. Идею постановки выдвинул худрук театра Эдуард Бояков. На сцене - три человека: поэт Мария Ватутина, артисты Дарья Дуженкова и Валентин Клементьев.

"Как бы мы ни любили прозу или драму, поэзия - высшая форма литературы. Соответственно, поэтический театр - высшая форма искусства. Для артиста невероятно важно иметь этот опыт, быть постоянно погруженным в поэтическое пространство", - привели в пресс-службе слова Боякова.

Как отметил Зензинов, слова, которые произносит Ватутина в спектакле, взяты из расшифровок ее интервью. "Почему этот жанр, имеющий название вербатим, то есть "дословно", может быть интересен зрителю? Во-первых, публика любит наблюдать, как известные личности попадают в трудное положение - а что может быть труднее, чем откровенно-исповедальный рассказ о самом себе? Во-вторых, вербатим фиксирует изменчивость бытия: начни драматург беседовать с героем в другое время и в других обстоятельствах, и будут получены иные ответы", - говорит он.

Свои стихи Мария Ватутина посвящает простым людям, обитателям мегаполисов и деревень, пенсионерам и художникам, а также военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. По ее словам, проект "Поэзия.doc." позволяет зрителю проникнуть на творческую кухню поэта. "Это рассказ о ныне живущем поэте от первого лица. Для того чтобы у общества вновь появился поэтический слух, то есть умение воспринимать поэзию, важно показать природу поэтического дара, а значит и судьбу автора", - привели ее слова в театре.