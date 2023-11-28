В Москве в рамках кинофестиваля "Зимний" пройдут лекции и мастер-классы

Авторы лучших сценарных заявок станут участниками программы и получат возможность создать сценарий полнометражного фильма при поддержке Фонда кино, включающей ежемесячный грант в размере 150 тыс. рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Мероприятия Фонда кино в формате лекций и мастер-классов пройдут в рамках фестиваля "Зимний" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе киносети "Москино".

"В рамках Открытого российского кинофестиваля авторского кино "Зимний" запланированы закрытые мероприятия в формате лекций, мастер-классов и круглых столов с участием экспертов профессионального сообщества для участников программы "Автор", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии - крупнейший институт развития кинематографии в России, одной из задач которого является содействие в реализации социально-экономических программ в области отечественной кинематографии, а также поддержка специалистов отрасли.

С 2022 года Фондом кино реализуется социальная отраслевая программа поддержки сценаристов "Автор", направленная на расширение объема творческой кадровой базы и повышение уровня отраслевых компетенций и сценарного мастерства.

"Авторы лучших сценарных заявок становятся участниками программы и получают возможность в течение одного календарного года создать сценарий полнометражного художественного (игрового) фильма при всесторонней поддержке Фонда кино, включающей ежемесячный грант в размере 150 тыс. рублей в течение одного года, дополнительное образование в сфере драматургии, работу с профессиональной редакторской группой, информационное сопровождение, правовую поддержку", - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что права на сценарий остаются у автора. При этом реализация - передача автором прав на сценарий - допустима только в отношении российской организации кинематографии. Результатом участия в стипендиальной программе станут готовые сценарии полнометражных художественных (игровых) фильмов, ориентированные на широкую зрительскую аудиторию, предназначенные для приоритетного кинотеатрального проката.