В Бишкеке открылась выставка "Волшебные сказки Пушкина"

Представленные работы созданы как художниками XIX века, так и современными мастерами

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Посвященная творчеству русского поэта выставка "Волшебные сказки А. С. Пушкина" началась в Бишкеке. Об этом сообщило киргизское представительство Россотрудничества.

"В Русском доме в [Бишкеке] открылась выставка "Волшебные сказки А. С. Пушкина", подготовленная Всероссийским музеем имени Пушкина", - говорится в сообщении.

На выставке, которая продлится несколько дней, представлены живописные и графические иллюстрации к сказкам поэта, в том числе к поэме "Руслан и Людмила". "Работы созданы как художниками XIX века, так и современными мастерами", - заверили в представительстве.

Во время церемонии открытия выставки состоялась дискуссия, посвященная творчеству поэта, в которой приняли участие сотрудники Государственного музея истории российской литературы имени Даля, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии, Всероссийского музея имени Пушкина, Киргизско-российского Славянского университета, а также музея-заповедника Пушкина "Михайловское", Национальной библиотеки Киргизии, Киргизского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и российского музея-заповедника "Остафьево".

"Участники дискуссии рассказали, как изучается наследие великого поэта и как привлечь интерес публики к классической литературе", - отмечается в сообщении.