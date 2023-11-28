Басинский представил книгу "Подлинная история Константина Левина"

Автор определил жанр своей новой книги как "исследование и опыт прочтения Толстого"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Писатель Павел Басинский представил новую книгу под названием "Подлинная история Константина Левина". Презентация новой работы писателя из серии "Толстой: новый взгляд" состоялась в пресс-центре ТАСС.

Автор определил жанр своей новой книги как "исследование и опыт прочтения Толстого".

"Все-таки главная героиня [романа "Анна Каренина] это Анна. Но дело в том, что левинской части посвящена ровно половина [романа], <...> даже немного больше, чем, собственно, каренинской части. И поэтому, когда у меня вышла книга "Подлинная история Анны Карениной", я понял, что я почти ничего не написал про Левина. И решил про него написать", - рассказал писатель.

Издатель - руководитель "Редакции Елены Шубиной" издательства АСТ Елена Шубина назвала жанр "Подлинной истории Константина Левина" опытом прочтения Басинского. "[Басинский] создал свой жанр, я считаю. Это с каждой книгой все как-то больше и больше укрепляется", - отметила она.

По мнению Басинского, прототипом Левина в "Анне Карениной" был сам Толстой. "Толстой вообще сердился, когда говорили, что он - Левин, - отметил писатель. - Толстой, пока писал "Анну Каренину", не вел дневника, а для него дневник - очень важная вещь. Это вообще для него было важнее жизни. <…> Мне кажется, что он вводит себя в роман в образе Левина и как бы ведет дневник, потому что Левин за это же время проходит тот же духовный путь, который прошел Толстой".

В "Подлинной истории Константина Левина" автор продолжает свое литературное расследование произведения "Анна Каренина", его черновиков и дневников.

В 2022 году Басинский стал лауреатом национальной литературной премии "Большая книга" за роман "Подлинная история Анны Карениной".