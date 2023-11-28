В Кремле 10 декабря выступят артисты Большого, Мариинского и Михайловского театров

Они представят праздничную программу "Christmas балет-гала: Денис Родькин и друзья"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Артисты российского балета 10 декабря представят публике праздничную программу "Christmas балет-гала: Денис Родькин и друзья" в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

"10 декабря на сцене Государственного Кремлевского дворца состоится традиционный праздничный концерт "Christmas балет-гала", в этом году представляющий знаменитого премьера Большого театра Дениса Родькина и его друзей", - говорится в сообщении. В этот вечер хореографические номера исполнят артисты государственного академического Большого театра России Денис Родькин, Михаил Лобухин, Семен Чудин, Элеонора Севенард и другие.

"Помимо этого, на главной сцене страны появятся солисты Мариинского театра Рената Шакирова и Алексей Тимофеев, звезда Михайловского театра Анастасия Смирнова, а также артисты Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко", - отметили организаторы.

Этим вечером публике продемонстрируют разные направления классического танца. Как рассказали организаторы, "Christmas балет-гала" стал ежегодным рождественским праздником балета, местом встречи с исполнителями мирового масштаба, отражающим творческие интересы и тенденции современного хореографического искусства.