Владимир Рецептер представил театральное собрание сочинений "Пушкинской школы"

К 225-летию со дня рождения Александра Пушкина поставят два спектакля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Два больших спектакля по "Маленьким трагедиям" и по "Повестям Белкина" поставит к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина Государственный театр "Пушкинская школа Владимира Рецептера". Эти постановки пополнят "Театральное собрание сочинений Пушкина", которое коллектив представил на пресс-конференции.

"Столько спектаклей по произведениям Александра Сергеевича, сколько у нас, нигде и никогда не было. Это театр не имени Пушкина, это театр именно Пушкина. И случилось это прежде всего к 200-летию со дня рождения поэта, когда в Петербурге был создан Государственный Пушкинский театральный центр", - рассказал художественный руководитель театра народный артист России Владимир Рецептер.

Он отметил, что театр стремится распространять свое влияние по всей стране. Во многие регионы была разослана книга Рецептера "А.С.Пушкин. Театр" - труд по методике постановок произведений поэта. В будущем году труппа планирует в 11-й раз принять участие в Пушкинском театральном фестиваль в Пскове, где неизменно показывает какую-то новую постановку из наследия первого поэта России.

"Пушкинская школа" - единственный в мире театр, где занимаются творческим освоением театральной системы Пушкина - особой страницы в истории русского театра.

Актер, режиссер, поэт, пушкинист и педагог Владимир Рецептер посвятил теоретическому и практическому исследованию театра Пушкина более полувека. В его труппе - 24 актера, воспитанники трех выпусков его мастерской в Российском государственном институте сценических искусств. Среди наград Рецептера - премия "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.