Фильм "Вызов" стал проектом года по версии журнала "Кинорепортер"

В номинации "Герой года" победила картина "Чебурашка"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко признан лучшим проектом в номинации премии "Событие года" журнала "Кинорепортер". Награды также вручили актерам Юлии Пересильд, Ивану Янковскому и Александру Олешко, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.

"Я даже не знаю, что говорить, потому что фильм настолько событийный, настолько просто перевернул представление о том, каким может быть кинематограф в будущем. Наверное, все уже догадались. Я думаю, вы все с нами согласны, что абсолютное событие года, проект года - это фильм "Вызов", - сказала главред издания Мария Лемешева.

Награду получили режиссер проекта Клим Шипенко, исполнительница главной роли Юлия Пересильд, Эдуард Илоян и другие создатели фильма. "Об этом фильме можно говорить много. Очень сложно было полететь в космос. Это правда. Но делать хороший фильм было еще сложнее после полета и во время полета. Это была главная задача. Я всегда думал только о том, чтобы сделать хороший фильм. Это была единственная главная моя цель. Я очень рад высокой оценке журнала, нашего любимого, прекрасного, который мы все читаем. Я очень рад оценке зрителей", - сказал режиссер картины.

В новой номинации "Герой года" был отмечен фильм "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко. Награду из рук актрисы Олеси Судзиловской получили юная артистка, сыгравшая в картине, Ева Смирнова и продюсер Эдуард Илоян. "Я поражена. Это очень приятно - получить такую награду. Безусловно, "Чебурашка" получал довольно много наград. Но почему-то эта лично для меня особенная, потому что такой крупный журнал - "Кинорепортер". У меня даже слов нет. Я настолько рада, это просто невероятно", - поделилась Смирнова.

Другие номинации

В номинации "Прорыв года" победил актер и режиссер Даниил Воробьев. "Надо сказать, что это моя первая награда за мою карьеру. Спасибо огромное "Кинорепортеру" за этот комплимент. Это ощущение кратковременное, что ты нечто особенное. Надеюсь не потерять от этого голову", - сказал лауреат. Победителя в номинации "Режиссер года" объявил актер Алексей Чадов - артист передал статуэтку кинорежиссеру и сценаристу Александру Велединскому.

В номинации "Сериал года" победил "Балет" Евгения Сангаджиева с Аллой Сигаловой в главной роли, которая в этот вечер вышла на сцену два раза, чуть позже получив премию в номинации "Мастер-класс года" из рук актрисы Анны Чиповской. "Я понимаю, что это в связи с "Балетом", за что я безумно благодарна. <…> Я в него (в сериал - прим. ТАСС) влетела, как в последний вагон. Совершенно. Но поскольку это был Женя Сангаджиев, я сказала "да", даже не сомневаясь ни в чем. Я была абсолютно окружена любовью, в таком бульоне любви я болталась", - отметила Сигалова.

"Телеперсоной года" стала телеведущая и журналист Яна Чурикова, а в "Событии года" лучшим был назван актер Театра имени Евгения Вахтангова Александр Олешко, сыгравший российского императора Павла I в новом спектакле этого сезона. "Я хочу сказать огромное спасибо Театру Вахтангова, который идет в фарватере. После таких режиссерских и актерских вершин вдруг получать всевозможные награды - это большая ответственность. Этот шанс мне дал театр. И его директор - вот он нас снимает и присутствует в этом зале. Кирилл Игоревич Крок, спасибо большое! Как вы понимаете, я с этим предубеждением живу давно и совершенно спокойно, что "Олешко - микрофон в руке, да вы что, с ума сошли, какой Павел I, пойдем посмотрим, как он там проваливается". И через две минуты после начала спектакля это все проходит, исчезает", - поблагодарил Олешко.

Актер и актриса года

Лучшей актрисой года, по версии журнала, стала Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в фильме "Вызов". "Пусть зритель будет с нами. Хорошо бы, чтобы мы научились друг друга чувствовать, понимать. Чтобы он шел за нами в какие-то сложные истории - и мы иногда ему давали как-то раздышаться, посмеяться, еще что-то сделать. Это я сегодня точно посвящаю своему зрителю, который просто вытащил меня из этого большого успеха в настоящий успех", - сказала Пересильд.

Актером года стал Иван Янковский, известный зрителю по проектам "Фишер", "Топи", "Текст", "Слово пацана. Кровь на асфальте". "Это всегда награда моих коллег, моего коллектива, моих режиссеров, моих больших партнеров, прекрасных артистов. Они всегда стараются вытянуть из меня самое лучшее. Эта награда - такая же их заслуга, как и моя. Хочу поблагодарить всех создателей сериала "Фишер", - поделился артист.

С 2018 года церемония проходит под брендом первого российского глянцевого журнала о кино "Кинорепортер", который создали на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter.

В этом году премия присуждалась в десяти номинациях, среди которых "Проект года", "Прорыв года", "Герой года", "Актриса года", "Актер года", "Режиссер года", "Мастер-класс года", "Сериал года", "Событие года", "Телеперсона года".

На церемонию в качестве гостей пришли режиссеры Клим Шипенко, Александр Велединский, актеры Анна Чиповская, Юлия Пересильд, Иван Янковский, Алексей Чадов, музыкант Юрий Антонов и другие российские деятели искусства.