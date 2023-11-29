В Красноярске поставили спектакль по рассказам Астафьева

КРАСНОЯРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Театральную постановку по рассказам советского и российского писателя Виктора Астафьева, 100-летие со дня рождения которого отмечается в мае 2024 года, с погружением зрителя в быт и фольклор 1920-1940-х годов поставил в Красноярске народный театр "Сибирячок". Об этом ТАСС сообщила заместитель директора Красноярского краевого краеведческого музея Оксана Шевцова.

"В день памяти Виктора Петровича Астафьева 29 ноября, накануне его столетия, народный театр "Сибирячок" сделал театрализованное представление "Под детский смех живет душа…". Эта постановка создана на основе рассказов и повестей по книге "Последний поклон": "Монах в новых штанах", "Скотоугонщица", "Фотография, на которой меня нет", "Гуси в полынье". Мы постарались максимально погрузить зрителя в то время, когда жил писатель. Для этого перед постановкой, в фойе, создали атмосферу деревенского быта 1920-1940-х годов. Здесь будут предметы быта того времени, пройдет мастер-класс по созданию коня с розовой гривой из произведения Астафьева, покажут деревенские игры", - сообщила Шевцова.

Пройдет мероприятие 29 ноября на площадке красноярского Дома офицеров.

Народный театр "Сибирячок" основан в 2016 году при Красноярском краевом краеведческом музее. Художественный руководитель театра - внучка Виктора Петровича Астафьева - Полина Астафьева. Театр - лауреат многих российских и международных конкурсов.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения писателя Атафьева, которое пройдет в мае 2024 года. К этому времени рядом с родной деревней писателя Овсянкой в Красноярском крае будет построен Национальный центр Астафьева. Его разместят в мемориальном комплексе писателя, который ежегодно посещают около 20 тыс. человек. В центре оборудуют залы постоянных и временных экспозиций, мультимедийные пространства.

Об Астафьеве

Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) в 1942 году ушел добровольцем на фронт, был трижды ранен. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем, с 1951 года работал в редакции газеты "Чусовской рабочий", где и опубликовал свой первый рассказ "Гражданский человек". Среди его работ - романы "До будущей весны", "Тают снега", "Прокляты и убиты". Некоторые повести Астафьева были экранизированы: "Сюда не залетали чайки", "Таежная повесть", "Где-то гремит война".