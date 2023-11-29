В Новосибирске впервые живьем исполнят сюиту Артемьева из фильма Кончаловского

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Музыкальная сюита композитора, уроженца Новосибирска Эдуарда Артемьева, написанная специально для фильма Андрея Кончаловского "Щелкунчик и Крысиный король", впервые будет исполнена живьем в концертном зале Новосибирской филармонии. Выступление состоится в среду в рамках международного конкурса-фестиваля имени Артемьева, сообщил ТАСС организатор мероприятия, глава Союза молодых композиторов Сибири Илья Ильдеркин.

"Это премьера музыкальной сюиты "Щелкунчик и Крысиный король". Она вообще вживую не исполнялась, она была записана как саундтрек. Сейчас она будет исполняться целиком, от начала до конца", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сюита будет исполнена на площадке концертного зала имени Арнольда Каца Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением испанского дирижера Сесара Альвареса. Концерт будет завершать открытие стартовавшего в понедельник Первого международного фестиваля-конкурса "Сибириада" имени Эдуарда Артемьева. Мероприятие разделено на конкурсную и фестивальную части. Первая продлится до марта 2024 года, вторая - до июня. Накануне глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что фестиваль планируют сделать ежегодным.

Народный артист РФ Эдуард Артемьев родился в Новосибирске 30 ноября 1937 года. В 2022-м в городе провели фестиваль, посвященный 85-летию композитора. 29 декабря того же года он умер в реанимации одной из московских больниц.

"Щелкунчик и Крысиный король" - художественный фильм в формате 3D Андрея Кончаловского, представленный в США в ноябре 2010 года, а в России - 1 января 2011-го. Артемьев написал музыку к фильму, а также адаптировал балет Петра Чайковского "Щелкунчик".