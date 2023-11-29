Симфонический оркестр Татарстана представит премьеру Третьей симфонии Малера

Симфонию представят 29 ноября

КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан (ГАСО РТ) под управлением народного артиста России Александра Сладковского представит премьеру Третьей симфонии австрийского композитора Густава Малера в Казани и Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оркестра.

"Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского готовится к историческому для всего коллектива событию - завершению исполнительского цикла симфоний австрийского композитора Густава Малера", - говорится в сообщении.

Симфонию представят 29 ноября в Казани в ГБКЗ им. С. Сайдашева и 1 декабря в Москве на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского в рамках собственного абонемента №29 в Московской государственной академической филармонии.

"Сейчас Малер - это моя Кассиопея. Это созвездие, которое меня максимально стимулирует и вдохновляет в творчестве. Каждая из его симфоний - это абсолютное откровение, космическая магия, там бездна энергии, глубины и мудрости. И когда ты погружаешься в этот космос, ты ощущаешь, зачем ты живешь и ради чего стоит жить. Это разговор о мироустройстве. Я счастлив, что оркестр этим материалом уже владеет совершенно свободно, для них это уже своя музыка", - цитирует пресс-служба Сладковского.

Как уточнили в пресс-службе, солирующую партию в симфонии исполнит оперная певица, обладательница премии "Грэмми", народная артистка России Ольга Бородина (меццо-сопрано). "Также в концертах примут участие Академический большой хор "Мастера хорового пения" радио "Орфей" под управлением Льва Конторовича, Большой детский хор им. В. С. Попова и Хор средней специальной музыкальной школы при КГК им. Н. Г. Жиганова. Ведущий - Артем Варгафтик", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в прошлом концертном сезоне ГАСО РТ и Александр Сладковский исполнили две симфонии Густава Малера - Вторую (в Москве и Казани) и Седьмую (в Москве, Казани и Санкт-Петербурге). В июне 2024 года планируют начать запись всего цикла симфоний австрийского композитора.