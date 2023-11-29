В Греции заявили, что воссоединения скульптур Парфенона требуют история и мировая культура

В Лондоне хранится почти половина всех мраморных украшений древнегреческого храма

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. История и общечеловеческая культура требуют, чтобы мраморные скульптуры Парфенона, часть которых находится в Афинах, а другая - в Британском музее в Лондоне, воссоединились. Соответствующее заявление сделал глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.

Он отметил, что греческое правительство вполне конкретно выразило свою позицию по поводу отмены встречи между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, которая должна была состояться 28 ноября. "Я хочу отметить, что требование воссоединения скульптур Парфенона - это требование, вытекающее из закона, истории и общечеловеческих культурных ценностей. Несмотря на это, мы убеждены, что двусторонние отношения между Грецией и Соединенным Королевством должны быть хорошими, и мы будем работать с моим коллегой в этом направлении", - заявил Герапетритис на полях саммита глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис назвал во вторник беспрецедентной отмену встречи Сунака с Мицотакисом и сказал, что это является проявлением неуважения как к главе правительства, так и к стране. Об этом Маринакис заявил в эфире греческого телеканала Skai. По словам Маринакиса, Сунак, вероятно, отменил встречу с премьер-министром Греции из-за обеспокоенности заявлениями Мицотакиса насчет твердой позиции страны касательно возвращения скульптур Парфенона.

Бывший английский посол в Османской империи лорд Элгин (1766-1841), получивший у правивших в ХIХ веке на территории Греции турок дозволение взять с Акрополя "некоторые обломки камней с надписями и фигурами", в 1802 году переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и ряд других фрагментов с фронтонов Парфенона - древнегреческого храма и памятника античной архитектуры. В 1816 году коллекцию похищенных артефактов у него выкупил Британский музей. Таким образом в Лондоне оказалась почти половина всех мраморных украшений Парфенона.

Греция десятилетиями добивается возвращения скульптур в страну, называя их неотъемлемой частью национального достояния и ставя под сомнение законность действий посла и подлинность полученного им разрешения османского султана. Лондон последовательно отвергал требования Афин, ссылаясь на то, что действия лорда Элгина были законными для того времени, а сами статуи и рельефы находятся в Британском музее в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими. После того как в 2009 году открылся новый музей Акрополя, греческие официальные лица заявили, что это огромное музейное помещение общей площадью 20 тыс. кв. м позволит выставить все дошедшие до наших дней скульптуры Парфенона вместе, полностью гарантировав их сохранность.