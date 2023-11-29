Авторы из Псковской и Воронежской областей стали лауреатами литературной премии Астафьева

На соискание литературной премии поступило более 1 100 заявок из России, Белоруссии и Казахстана.

КРАСНОЯРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Авторы из Воронежской и Псковской областей, Чувашии и других регионов стали лауреатами литературной премии имени писателя Виктора Астафьева, столетие которого отмечается в мае 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в фонде имени Астафьева.

Литературная премия была инициирована самим Астафьевым в 1992 году для поддержки молодых писателей. Тогда же были определены четыре основные номинации: проза, поэзия, драматургия, журналистика. Впоследствии номинация "журналистика" была отменена, вместо нее появилась номинация "ранний дебют". Сегодня размер премии составляет рублевый эквивалент 1 000 долларов. Перед тем, как определить лауреатов, составляется шорт-лист произведений, претендующих на победу, и они рассылаются экспертному совету, в который входят победители предыдущих лет и известные писатели. Лауреаты приглашаются на награждение в Красноярск, в программу их пребывания обязательно входит посещение астафьевского мемориала в Овсянке.

"Сегодня в Красноярской краевой библиотеке прошло награждение лауреатов литературной премии имени Астафьева. В номинации "поэзия" премию получила Марина Челаукина (г. Ядрин, Чувашская Республика). В номинации "проза" - Михаил Калашников (село Белогорье, Воронежская область). В "раннем дебюте" победила Анна Оболенская (Остров, Псковская область). В номинации "Иной жанр" лауреатом стал Максим Васюнов (Нижний Тагил-Москва)", - сообщили в фонде.

Также была вручена премия в номинация "Подвижничество. За сохранение писательского наследия" фотохудожнику и исследователю творчества Астафьева Виктору Тинигину из города Карпинска Свердловской области.

По данным организаторов, в этом году на соискание литературной премии Астафьева поступило более 1 100 заявок из России, Белоруссии и Казахстана. В прошлом году на участие в премии было подано около 700 заявок.

Юбилейные мероприятия

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения писателя Астафьева, которое пройдет в мае 2024 года. К этому времени рядом с родной деревней писателя Овсянкой в Красноярском крае будет построен Национальный центр Астафьева. Его разместят в мемориальном комплексе писателя, который ежегодно посещают около 20 тыс. человек. В центре оборудуют залы постоянных и временных экспозиций, мультимедийные пространства.

Виктор Петрович Астафьев (1924 - 2001) в 1942 году ушел добровольцем на фронт, был трижды ранен. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем, с 1951 года работал в редакции газеты "Чусовской рабочий", где и опубликовал свой первый рассказ "Гражданский человек". Среди его работ - романы "До будущей весны", "Тают снега", "Прокляты и убиты". Некоторые повести Астафьева были экранизированы: "Сюда не залетали чайки", "Таежная повесть", "Где-то гремит война".