На фестивале "Российская культура: Сергей Рахманинов" пройдут уроки балетного искусства

Мероприятие состоится в Краснодаре с 6 по 10 декабря

МОСКВА, 29 ноября. / ТАСС /. Всероссийский музыкальный фестиваль "Российская культура: Сергей Рахманинов" состоится в Краснодаре с 6 по 10 декабря. Помимо концертной программы, в рамках мероприятия впервые пройдут мастер-классы по балетному искусству, сообщил инициатор - художественный руководитель и генеральный продюсер фестиваля, а также генеральный директор фонда отечественного искусства "Классика XXI" Алексей Пугачев на пресс-конференции в ТАСС.

"Для нас большая честь провести уже второй фестиваль в Краснодарском крае. Это мой родной регион, - сказал он. - Я сегодня исключительно заинтересован в том, чтобы классическое профессиональное искусство в Краснодарском крае развивалось".

По его словам, в 2023 году на фестивале пройдут не только концерты, но запланирован и образовательный блок. "На протяжении трех месяцев на официальном сайте фестиваля проходил отбор, - уточнил Пугачев. - Мы получили около 3 тыс. заявок от молодых музыкантов из 74 регионов России".

Участники

В смотре примет участие пианистка Екатерина Мечетина, оперный певец Аскар Абдразаков, оркестр и хор Государственной академической симфонической капеллы России, филармоническая хоровая капелла "Ярославия" и другие, а за дирижерским пультом будут работать Валерий Полянский и Станислав Калинин. "А также мы включаем в программы молодых исполнителей из регионов России", - добавил худрук.

Пугачев отметил, что заявки на участие в фестивале поступали и из других стран. "Из шести стран: Белоруссия, Грузия, Туркменистан и другие страны. В этом году пришла даже заявка из Киевской консерватории", - рассказал он.

Кроме того, по словам худрука смотра, в 2023 году на фестивале пройдут мастер-классы по балетному искусству.