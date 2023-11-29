Ансамбль из России "Северные зори" выступил в Индии

Нет ничего лучше русской пляски, утверждает художественный руководитель и хореограф "Северных зорь" Татьяна Изюмова

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Заслуженный коллектив народного творчества РФ, ансамбль танца "Северные зори" из города Череповца Вологодской области успешно выступил с циклом концертов в разных городах Индии. Гастроли ансамбля завершились выступлением в Русском доме в Нью-Дели.

"Мы дали шесть концертов. Нас замечательно принимают, прекрасно отзываются", - рассказала ТАСС художественный руководитель и хореограф ансамбля Татьяна Изюмова.

"Русская культура понятна всем. Нет ничего лучше русской пляски", - добавила она.

По словам руководителя коллектива, главной целью приезда в Индию было участие в 7-м международном фестивале народного танца и песни. "Наш коллектив представлял Россию на этом фестивале", - сообщила Изюмова.

Помимо Нью-Дели, коллектив из России выступил в штате Бихар и его центральном городе Патна на севере страны, Шиллонге и Гувахати на северо-востоке и в Колкате на востоке республики.

Как отметила в беседе с ТАСС советник по культуре посольства РФ в Индии Юлия Аряева, "интересно, что коллектив проехал такие города, которые наши артисты посещали, возможно, только в советское время".

"Мы рады, что Россия показала себя в таких удаленных местах. Это архиважно, потому что Индия - это не только Дели и другие крупные города, где мы обычно выступаем. К нам приходит очень много откликов и запросов из индийской глубинки, где очень любят Россию и считают ее большим другом. Нас всегда просят прислать российских артистов", - указала она.

О коллективе

Хореографические постановки коллектива "Северные зори" созданы на основе русских народных танцевальных традиций. Спектакли сочетают традиционный стиль с современной исполнительской техникой. "Это стилизованный русский танец, взгляд из XXI века", - пояснила Изюмова.

Ансамбль был создан в 1966 году. За успешную многолетнюю творческую деятельность в 2014 году приказом министра культуры Российской Федерации ему присвоено звание "Заслуженный коллектив народного творчества". География гастролей ансамбля "Северные зори" обширна. Артисты посетили с концертами такие страны как Венгрия, Австралия, Сингапур, Финляндия, Болгария, Сирия, Литва, Китай, Турция, Филиппины, Вьетнам, Аргентина.