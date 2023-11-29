Руководство СТД выберут на съезде 4 декабря

Внеочередной съезд созовут по предложению председателя Александра Калягина

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Внеочередной съезд Союза театральных деятелей Российской Федерации состоится 4 декабря, на нем выберут руководство организации. Об этом сообщается на сайте СТД.

"В повестке дня съезда выборы руководящих органов Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)", - говорится в сообщении.

В октябре председатель союза Александр Калягин предложил созвать до 4 декабря экстренный внеочередной съезд организации и избрать новое руководство.

Союз театральных деятелей Российской Федерации - общероссийская общественная организация, творческий союз профессиональных работников в сфере театрального искусства. Ведет свою историю с 1876 года, с момента основания Общества взаимного вспоможения русских артистов. СТД включает в себя более 70 региональных организаций России. Совместно с Минкультуры РФ, органами исполнительной власти субъектов России и другими творческими союзами организует и проводит межрегиональные, общероссийские и международные фестивали, смотры, конкурсы, выставки, симпозиумы и конференции по актуальным проблемам сценического искусства и практики театра.

Калягин является председателем СТД с 1996 года.