В Петербурге наградят победителей Большой оркестровой премии "440 герц"

Претендентами стали российские симфонические коллективы, чьи программы транслировались онлайн и остались в открытом доступе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей Большой оркестровой премии "440 герц" пройдет в Петербурге. Новый проект, президентом которого был народный артист СССР Юрий Темирканов, стартовал в прошлом году, а ныне пополнился научно-практической составляющей - прошедшей накануне конференцией "Трансляция филармонического концерта как целостное художественное явление".

"Первый год существования премии продемонстрировал, что у проекта большой потенциал способствовать развитию не только музыкальной культуры, но и культуры онлайн-трансляций, которые становятся все более востребованными и имеют особую общественную значимость, так как рассчитаны на аудиторию гораздо более широкую, чем аудитория одного концертного зала", - сказала журналистам художественный руководитель премии, историк дирижерского искусства Надежда Маркарян.

Претендентами на премию стали российские симфонические коллективы, чьи программы транслировались онлайн в 2022 году и остались в открытом доступе. Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В этом году на конкурс принимались трансляции без ограничения по композиторам. В отдельную номинацию выделено исполнение музыки композитора-юбиляра, заявленного в условиях конкурсного года. В 2023 году это Александр Скрябин и Сергей Рахманинов.

Среди множества номинаций есть одна особая - "Гость". Ею будет награжден иностранный дирижер, создавший художественно совершенную программу в партнерстве с российским оркестром.

"440 герц" - первая всероссийская премия оркестровых программ. Ее название происходит от звука - "ля" первой октавы (440 гц), с которого начинается настройка оркестра.