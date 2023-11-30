В Новосибирске впервые после пандемии выступит пианистка из Китая Клаудиа Янг

Она исполнит произведение "Морской шелковый путь"

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Китайская пианистка малайзийского происхождения Клаудиа Янг впервые после пандемии выступит на Международном рождественском фестивале искусств в Новосибирске, который пройдет с 2 по 16 декабря. Об этом сообщила журналистам замдиректора областной филармонии Алена Болквадзе.

"Мы пригласили Клаудию Янг, которая представляет не только Китай, не только свой культурный центр "Шелковый путь" в Пекине, но и Малайзию, поскольку она родилась там, хотя является китаянкой. Вот такой у нас международный представитель", - сказала она, уточнив, что Янг выступит впервые с начала пандемии коронавируса.

Директор филармонии Ирина Устинова уточнила, что пианистка исполнит произведение "Морской шелковый путь", написанное специально по мотивам национальной музыки и посвящено теме странствия. "Вы услышите звучание академического симфонического оркестра с национальной компонентой азиатской музыки", - добавила она.

Концертная программа в рамках фестиваля будет включать сочинения академической классической оркестровой музыки, которые прозвучат 4 и 5 декабря в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.

Камерная вокальная музыка будет представлена 7 декабря в концерте народной артистки России Хиблы Герзмава и пианистки Екатерины Ганелиной. Кроме того, 11 декабря у новосибирской публики будет возможность услышать музыку Баха и Шарпантье в исполнении барочно-современного ансамбля Questa Musica под руководством Филиппа Чижевского. В программе принимает участие титулованный скрипач Леонид Железный. 10 декабря на фестивале выступит неофолк-группы Hodila Izba. Артисты представят танцевально-театральный хеппенинг, основанный на фольклорном материале, соединенном с джазом, гитарными разгонами, даб-ритмами, фанком, трип-хопом. 12 декабря в рамках Международного Рождественского фестиваля искусств состоится выступление легендарного российского музыканта Сергея Мазаева и его эстрадного оркестра.

Рождественский фестиваль искусств проходит в Новосибирске в рамках нацпроекта "Культура" с 2019 года. Он включает театральную, музыкальную и выставочную программу.