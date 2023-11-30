Русский музей покажет 120 картин Сурикова на выставке к юбилею художника

Экспозиция начнет работать с 1 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Государственный Русский музей представил в Санкт-Петербурге первую за 90 лет масштабную выставку картин Василия Сурикова, на которой собрано 120 произведений художника из коллекций нескольких музеев России. Об этом сообщила журналистам перед открытием выставки генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

"Это главная выставка года. Она посвящена 175-летию великого русского живописца, гения исторической живописи - Василия Ивановича Сурикова. Впервые почти за 90 лет мы видим полноформатную выставку, которую условно можно назвать "весь Суриков". Последняя выставка в 1937 году проходила одновременно в Москве и Ленинграде", - сказала Манилова.

Выставка будет работать для посетителей с 1 декабря до 13 мая. В экспозицию вошли живописные и графические работы Сурикова, его самые известные картины и эскизы к ним. Основу составили произведения из собрания Русского музея, несколько шедевров из своей коллекции, в том числе "Боярыню Морозову" предоставила Государственная Третьяковская галерея, также прибыли экспонаты из музеев Красноярска - родины Сурикова.

"Мы собрали шедевры Василия Сурикова, в первую очередь, его историческую живопись. Здесь и "Переход Суворова через Альпы", и "Покорение Сибири Ермаком", и "Меншиков в Березове". <...> Впервые мы дополняем нашу большую классическую выставку предметами из нашего собрания народного искусства. Они позволяют убедиться в том, как духовный и предметный мир картин Сурикова совпадал с той исторической действительностью, о которой он писал", - сообщила гендиректор музея.

Рядом с историческими и жанровыми произведениями Сурикова представлены старинные сани, тканые ковры, резные ставни для окон и другие предметы народного быта, которые можно увидеть на картинах.

Специально к выставке была проведена комплексная научная реставрация картины "Степан Разин" - историческое полотно восстановлено в авторском виде, очищено от потускневшего лака, поздних наслоений и пыли. Мультимедийная часть выставки включает рассказ о реставрации произведений, 3D-реконструкцию маршрута знаменитого перехода Суворова через Альпы. Для самых маленьких посетителей специально к выставке создана электронная игра по мотивам картины "Взятие снежного городка", она доступна на экране в одном из залов.

О художнике

Суриков (1848-1916) родился в Красноярске в казачьей семье. В юности писал иконы по заказам. Учился в Академии художеств в Петербурге, был академиком Императорской академии художеств, почетным членом Московского общества любителей художеств, членом Товарищества передвижных художественных выставок. Признан одним из великих мастеров русской живописи, крупнейшим представителем исторического жанра, он также создавал картины на религиозные сюжеты, иллюстрировал книги.