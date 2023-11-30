Валерий Гергиев даст концерт памяти Юрия Темирканова на фестивале "Площадь Искусств"

Мероприятие дополнит программу XXIII Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 18 декабря даст концерт памяти Юрия Темирканова в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Этот вечер дополнил объявленную ранее программу XXIII Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств", сообщили в пресс-службе филармонии.

"Предыдущий концерт Симфонического оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева в этом зале состоялся 23 декабря 2013 года - на фестивале "Площадь Искусств", посвященном 75-летию Юрия Темирканова", - рассказали в пресс-службе.

В программу предстоящего фестиваля войдут Шестая симфония Дмитрия Шостаковича, впервые исполненная в 1939 году на сцене Большого зала Филармонии, и Четвертая ("Романтическая") симфония Антона Брукнера.

Фестиваль, основателем и художественным руководителем которого был Юрий Темирканов, более двадцати лет собирал в Петербурге звезд мировой музыки. Так будет и в этот раз, но выступления крупнейших современных исполнителей станут не поздравлением к юбилейной дате, а данью памяти дирижера.