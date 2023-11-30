"Хор Турецкого" выступит в КНР

Концерты запланировали на 1 и 2 декабря

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. "Хор Турецкого" выступит в Пекине и Сиане (провинция Шэньси) 1 и 2 декабря. Об этом заявил в четверг уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей и председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, выступая на 14-м пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.

"Следующие два года объявлены перекрестными годами в области культуры, и это очень важное решение, принятое руководителями наших стран. <...> "Хор Турецкого" уже сейчас начинает реализовывать программу [китайско-российских культурных обменов] двумя концертами. Один состоится завтра в Пекине, другой - послезавтра в Сиане", - отметил Борис Титов.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития - межгосударственная неправительственная организация, созданная в 1997 году руководителями двух стран. 30 ноября в Пекине проходит его 14-е пленарное заседание.