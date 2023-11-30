ТЮЗ в Чувашии поставил спектакль о китаеведе Никите Бичурине

При создании постановки использовались архивные материалы

ЧЕБОКСАРЫ, 30 ноября. /ТАСС/. Театр юного зрителя имени М. Сеспеля в Чебоксарах впервые представил спектакль о монахе из Чувашии, одном из основоположников китаеведения Никите Бичурине (Иакинфе). При создании постановки использовались архивные материалы, сообщили ТАСС в театре.

"Состоялась премьера спектакля "Бичурин. Молодые годы", посвященного монаху, просветителю и известному востоковеду Никите Бичурину (1777-1853), который открыл Китай для России. Драматург Николай Сидоров при создании пьесы долго изучал в архивах жизнь и научную деятельность нашего знаменитого земляка", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что это первый спектакль в репертуаре театра, посвященный Бичурину. Он поставлен по драме писателя и драматурга, заслуженного деятеля искусств Чувашии Николая Сидорова "Крылатая молодость". Произведение стало победителем межрегионального конкурса пьес на чувашском языке в 2022 году в номинации "Лучшая пьеса для детей и юношества".

В театре добавляют, что жизнь главного героя похожа на остросюжетную эпопею, большое внимание уделено годам становления и испытаниям. "В драму включены исторические справки, тем самым зрителю предоставляется возможность самому судить об описываемых событиях и их участниках", - поясняют в театре.

Уточняется, что в спектакле задействована почти вся труппа ТЮЗа. Режиссером-постановщиком является заслуженный деятель искусств Башкирии и Татарстана Байрас Ибрагимов.