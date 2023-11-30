Цискаридзе намерен продлить мемуары "Мой театр"

Народный артист России отметил, что если этот замысел осуществится, то третья книга может быть целиком посвящена его петербургскому десятилетию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе планирует превратить двухтомник своих мемуаров "Мой театр" в трехтомник. Если этот замысел осуществится, то третья книга может быть целиком посвящена его петербургскому десятилетию, предположил мэтр в общении с журналистами.

"Третий том - это уже Санкт-Петербург. И уж если я начну рассказывать про петербургский стиль и что я здесь испытал за эти десять лет, это тоже будет, конечно, своеобразный детектив", - сказал Николай Цискаридзе на пресс-конференции перед стартом продаж только что изданного второго тома.

На вопрос, сможет ли его новая книга привить любовь юных читателей к балету, Цискаридзе не был слишком оптимистичен в прогнозах. "Так как это автобиография, я не думаю, что она привьет у них любовь к балету, может отпугнуть. Потому что это вторая часть моей театральной жизни. И я даже когда сам перечитывал, несмотря на то, что я все смягчал и пытался сделать немножко романтичней, все же мне приходилось писать правду о многом. Но мои мемуары, как любая биография, это мой взгляд на эти вещи. Есть много видео и печатной продукции того времени, на которые мне приходилось отвечать", - сказал Цискаридзе.

Относительно "нечеловеческих тиражей по нынешним временам" первой книги мэтр признался: "Я ничего в этом не понимаю, но это мне все равно. Я вообще считал, что это никому не надо. Но почему-то таким успехом это пользуется. Я уже боюсь рассказывать о своей жизни, потому что уже невозможно, мне уже самому нехорошо".

По информации издателей, суммарный тираж первого тома мемуаров превысил 70 тыс. экземпляров. Во второй книге - 128 страниц с цветными снимками из личного архива автора. Большинство фотографий публикуется впервые.