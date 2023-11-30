В Архангельске открылся Первый межрегиональный фестиваль "Симфония Севера"

В рамках мероприятия пройдут концерты, выставки, творческие встречи и прослушивания

АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноября. /ТАСС/. Первый межрегиональный музыкальный фестиваль "Симфония Севера" открылся в Архангельске, сообщает пресс-служба Архангельского театра драмы. Он объединяет коллективы из Санкт-Петербурга, Мурманской и Архангельской областей.

"С 30 ноября по 2 декабря 2023 года в Архангельске пройдет I Межрегиональный музыкальный фестиваль "Симфония Севера" в Арктике (Мурманск - Архангельск). Идея фестиваля состоит в том, чтобы наряду с торгово-промышленным и научно-образовательным сотрудничеством между городами арктических регионов и Санкт-Петербургом, создать проект для культурного диалога", - указано в сообщении.

Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Министерства культуры Мурманской области и Министерства культуры Архангельской области.

В концертах и встречах принимают участие исполнители и педагоги ведущих творческих коллективов и учреждений культуры Санкт-Петербурга. Фестиваль начался с концерта классической музыки "Чайковский & Рахманинов".

В программе выставка копийных работ из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства "Шаляпин - непревзойденный триумф", выставка фотокартин "Северное сияние", созданная при участии команды Ассоциации охотников за северным сиянием, которые снимают это природное явление.

В дни фестиваля состоится концерт к 220-летию со дня рождения композитора Михаила Глинки, творческие встречи и прослушивания, а также круглый стол о роли музыкального образования в эстетическом воспитании детей.