Московский театр сатиры представит зимнюю серию шоу-спектаклей

Главной темой станут музыка и песни из советских и российских кинофильмов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московский академический театр сатиры в преддверии новогодних праздников покажет серию шоу-спектаклей "Новогодний кабачок Сатиры", главной темой которых станут музыка и песни из известных советских и российских кинофильмов, сообщила пресс-служба театра.

"17, 29 декабря и 6 января по многочисленным просьбам зрителей в Московском академическом театре сатиры пройдет шоу-спектакль "Новогодний кабачок Сатиры". <...> В этой зимней серии спектаклей главная тема - музыка и песни из известных советских и российских кинофильмов", - говорится в сообщении.

На сцену выйдут Юрий Васильев, Сергей Газаров, Федор Лавров, Нина Корниенко, Зинаида Матросова, Наталия Фекленко, Андрей Зенин, Игорь Лагутин, Сергей Серов, Ангелина Стречина и многие другие артисты.

"Год назад мы запустили первую серию праздничных спектаклей "Кабачок Сатиры", которые прошли с полным аншлагом. Более того, нам пришлось делать дополнительные спектакли, а потом - по многочисленным просьбам зрителей, которые с утра до вечера звонили и писали в кассу - создавать и другие версии "кабачков" к разным праздникам. И это, безусловно, возвращение к нашим истокам: Театр сатиры появился сто лет назад именно как театр спектаклей-обозрений, спектаклей-скетчей и импровизаций", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя театра Газарова.

Он отметил, что на сцене и в зале в дни таких показов смешиваются люди разных поколений.

Шоу-спектакль отсылает зрителей к юмористической телепередаче "Кабачок 13 стульев", которая шла с участием звезд Театра сатиры. Это, как отмечают в театре, спектакль-импровизация, спектакль-феерия, спектакль-обозрение, который включает танцевальные, вокальные, музыкально-инструментальные номера.