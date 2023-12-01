В Москве после реставрации откроется мемориальная квартира пианиста Святослава Рихтера

Возобновят работу восстановленная и отчасти обновленная экспозиция, концертная и экскурсионная программы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мемориальная квартира пианиста Святослава Рихтера откроется для посетителей 1 декабря после ремонта и реставрационных работ. Возобновят свою работу восстановленная и отчасти обновленная экспозиция, концертная и экскурсионная программы, сообщили в пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

"Учитывая богатство и разнообразие завещанной музею художественной коллекции Святослава Рихтера, а также привычку хозяина дома менять вокруг себя обстановку, решено было существенно обновить экспозицию, сохранив знаковые предметы. Обновление, прежде всего, коснулось живописи и графики, архивных документов и ряда мемориальных вещей, хранящихся в фондах ГМИИ им. А. С. Пушкина и недоступных посетителям. Новые экспонаты существенно расширяют временные рамки экспозиции, дополняют ее новыми именами, фактами биографии, помогая создать насыщенную событиями картину жизни выдающегося музыканта", - рассказали в пресс-службе.

Посетители увидят работы художников Серебряного века и раннего русского авангарда Роберта Фалька, Василия Шухаева, Елены Ахвледиани - все они были друзьями Рихтера. В столовой выставлены произведения художников-нонконформистов Дмитрия Краснопевцева и Анатолия Зверева. Помимо этого, полностью обновлена экспозиция пастелей, созданных самим Святославом Рихтером.

В экспозиции также представлены семейная православная икона, старый молитвенник дедушки маэстро Даниила Рихтера, керамическая тарелка Пабло Пикассо из мастерской в Мадуре, редкие архивные фотографии, пластинки и нотные издания. В кабинете Рихтера посетители увидят необычные сувениры, привезенные им из Китая, Испании и Италии, ноты 24 прелюдий и фуг Дмитрия Шостаковича с дарственной надписью матери композитора Софьи Васильевны и другие экспонаты.

Мемориальная квартира Святослава Рихтера была открыта для посетителей в 1998 году по завещанию его жены - советской певицы Нины Дорлиак. Типовой многоквартирный 16-этажный кирпичный дом на Большой Бронной улице был введен в эксплуатацию в 1968 году. Его первыми жильцами стали многие известные артисты, режиссеры и музыканты: Юрий Никулин, Ростислав Плятт, Валентин Плучек, Андрей Гончаров, семья Лисицианов, Святослав Рихтер.