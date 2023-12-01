Худрук Театра балета Эйфмана сообщил, что выступления в Китае проходят при полных залах

По словам Бориса Эйфмана, зрители после выступлений ждут артистов, чтобы взять у них автограф

ПЕКИН, 1 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Выступления труппы Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в Китае проходят при полных залах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил художественный руководитель театра Борис Эйфман.

"Пекин - шестой, заключительный город нынешнего тура. Везде спектакли проходят при полных залах и завершаются овациями, - поделился своими впечатлениями балетмейстер. - После выступлений множество поклонников специально ждет артистов, чтобы взять у них автограф. Ажиотаж невероятный".

Эйфман напомнил, что труппа балета в предыдущий раз выступала в Китае осенью 2019 года. "Хотя до пандемии наш театр регулярно совершал большие туры по этой стране и достиг там невероятной популярности, - подчеркнул он. - Китайская публика хорошо знает русскую балетную классику. Наше же достижение в том, что мы за годы интенсивной гастрольной деятельности познакомили местных зрителей с абсолютно новым для них искусством - современным хореографическим репертуаром России".

Как заметил художественный руководитель, на этот раз российских артистов в народной республике "принимают с особым восторгом". "Чувствуется, как сильно по нам соскучилась китайская аудитория," - добавил он.

"Что касается восприятия и понимания нашего хореографического языка, то мы обращаемся напрямую к сердцу человеческому - туда, куда проникают не слова, не интеллектуальные идеи, а лишь чистые первозданные эмоции, - пояснил балетмейстер. - Именно их и способен дать танец - универсальный язык духовного общения".

Гастроли в Китае начались 23 октября и завершатся 4 декабря. За это время труппа театра продемонстрировала свое мастерство в таких городах, как Шэньчжэнь, Шанхай, Нанкин, Сиань и Сучжоу. Завершающая часть тура проходит в Пекине, где общественность может увидеть постановки "Анна Каренина" и "Евгений Онегин".